Ecuador, tifosi al campo prima del derby di Guayaquil: “Voi date tutto, al resto penseremo noi”…

Allo stadio George Capwell di Guayaquil, in questo derby non ci saranno tifosi ospiti. Pertanto, solo i tifosi azzurri potranno entrare, mentre i tifosi gialli del Barcelona non potranno accedere all'evento.

rmgrup

L'allenamento del venerdì non è stato solo un turno di lavoro come un altro per l'Emelec, la squadra ecuadoriana di Guayaquil che prepara "El partido inmortal", il derby contro il Barcelona di Guayaquil secondo in classifica. Due giorni prima del Clásico del Astillero contro il Barcellona, prima dell'allenamento mattutino, i tifosi del Bombillo si sono fatti sentire al Centro Sportivo Samanes.

Siamo dietro ma...

Un gruppo di tifosi Emelec, squadra attualmente decima in classifica in Ecuador, è andato allo stadio per sostenere la squadra prima di affrontare i rivali domani domenica 12 novembre, al George Capwell Stadium. Non sono mancate bandiere, tamburi e persino fumogeni blu mentre i giocatori scendevano in campo.

Alla presenza in campo del presidente José Pileggi, uno dei tifosi ha dedicato un messaggio di incoraggiamento ai calciatori del Bombillo. Davanti allo sguardo attento dei giocatori, ha chiesto loro di dare tutto contro il Barcellona, ​​e che loro penseranno a fare il tifo sugli spalti. Tuttavia, è sorprendente che due giorni prima del derby ci siano ancora i biglietti in vendita. L'Emelec ha riferito che l'80% dei biglietti sono stati venduti e che possono ancora essere acquistati in diversi punti vendita.

El Bombillo, l'Emelec, ha l'obbligo di vincere per molteplici ragioni. Innanzitutto perché la vittoria garantisce la permanenza in prima divisione. In secondo luogo perché mantiene viva la speranza di accedere alla prossima Copa Sudamericana. E terzo, perché rovinerebbe le possibilità del Barcellona di lottare per la Seconda Fase e di arrivare in finale di LigaPro contro l'Independiente del Valle.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.