Egitto, gioia sfrenata per il gol al 92′: ma un infarto uccide l’allenatore per l’emozione

Un allenatore egiziano di seconda divisione è morto tragicamente dopo aver subito un attacco di cuore mentre celebrava il gol dell'ultimo minuto della sua squadra.

L'El-Magd SC ha affrontato l'El-Zarqa in casa giovedì quando è riuscito a ottenere una vittoria per 1-0 segnando un clamoroso gol vittoria al 92' che ha posto fine al suo recente stato di crisi di risultati. Al gol sono seguite grandi esultanze per l'emozione della vittoria e anche per il balzo al settimo posto in classifica con 14 punti, ma la vittoria è stata rovinata dalla morte scioccante del tecnico in panchina.