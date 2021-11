Esce dal derby e palpa la giornalista: tifoso toscano individuato, denuncia in arrivo

A bordo campo per Napoli-Lazio, Diletta Leotta ha espresso su Dazn solidarietà a Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta su Toscana Tv da un tifoso della Fiorentina.

La giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia ha presentato alla questura di Firenze la denuncia-querela contro coloro che l'hanno molestata il 27 novembre all'esterno dello stadio di Empoli mentre era in diretta per una trasmissione sportiva post-partita. La denuncia è stata presa a Firenze dopo vari contatti avuti dalla polizia con la giovane cronista, che ha ripercorso i fatti avvenuti a suo danno nella zona dello stadio dove c'è stato il deflusso dei tifosi della Fiorentina.

La polizia, intanto, avrebbe individuato secondo l'ANSA, incrociando le immagini riprese dalla stessa televisione con altre, il tifoso della Fiorentina che dopo la partita di Empoli (Firenze) del 27 novembre ha molestato la giornalista, che ha confermato, in una intervista a Qn, che domani sera "sarò allo stadio per le interviste di Fiorentina-Sampdoria. Quello che è accaduto dimostra quanto siamo indietro nel rispetto minimo fra i sessi". Dopo che la notizia ha però fatto il giro della rete, la giornalista "ha ricevuto una valanga di messaggi di solidarietà, soprattutto dagli uomini". Ma si domanda: "Stavolta è successo davanti alla telecamere. Quante altre ragazze ogni giorno subiscono violenze simili nel silenzio più assoluto?". Intervistata da 'La Stampa', Beccaglia riferisce di essersi sentita "disorientata, sconvolta" dopo la molestia e ciò che l'ha ferita di più è stata "l'indifferenza" attorno a lei. "Tutti vedevano, nessuno diceva niente", racconta. "Io, nonostante tutto, sono fortunata. Posso far arrivare forte il messaggio per tutte".