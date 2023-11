Ex Cagliari, Abeijón dopo l’espulsione nel derby di Montevideo: “Chiedo scusa ai miei figli”

L'assistente tecnico di Álvaro Recoba al Nacional ha detto: "Sono molto dispiaciuto, non ci si aspettava questo da me ed è per questo che ho ricevuto messaggi da amici e familiari".

Spinte, schiaffi, insulti e cinque espulsi. Quattro di loro erano giocatori perché Franco Fagúndez, Leonardo Coelho, Ignacio Suárez e Thiago Cardozo non potevano continuare, dopo quanto avevano combinato, il derby di Montevideo finito 2-2 fra Nacional e Penarol.

Il quinto espulso lui, Nelson Abeijón, assistente tecnico di Álvaro Recoba al Nacional

L'ex Cagliari stato espulso e si è parlato molto della sua reazione e lui stesso, diverse ore dopo l'accaduto, è stato sincero: "Avevo bisogno di parlare, avevo bisogno di dire che mi dispiace per quello che ho fatto perché non è un'immagine che ho mai dato nella mia vita. Da calciatore ho sempre dato tutto in campo e ho avuto tanti scontri, ma oggi nel mio ruolo non posso farlo. La mia intenzione era quella di entrare per separare i giocatori, ma poi sono successe delle cose. Non mi sono comportato correttamente e non è stata una cosa giusta, non sono stati un esempio per il mondo del calcio, nemmeno per i miei figli", ha affermato Abeijon, nella foto grande da @futbolportaluy, in dialogo con #Minuto1 di Carve Deportiva.

"I tifosi possono dire: 'Bene Abeijón', ma sono molto dispiaciuto. Ho ricevuto messaggi da amici e familiari per sapere il motivo per cui mi ero comportato così. Non è bello per il calcio, non è un messaggio alla gente su cosa sia il calcio. Molto triste perché mi considero una persona corretta nella vita e nel calcio, nutro tanto amore per il Nacional e spero che un giorno la gente capisca, io non sono d'accordo con la violenza. L'immagine che ho lasciato mi ferisce", ha aggiunto.

"Mi si è spezzato il cuore, quello che mi ha fatto più male è stato per i miei figli. Appena finita la partita ho capito che non avevo fatto bene. Chiedo scusa al mondo del calcio e a i miei tre figli", ha aggiunto Abeijón. Per l'assistente del Chino Recoba la decisione presa dall'arbitro "è normale. Quando vede che qualcuno è fuori di testa è giusto fare quello che ha fatto lui, poi qualunque cosa accada, la sospensione verrà accettata. In termini generali, è stato giusto quello che ha deciso l'arbitro. Allo stesso tempo, ha anche aggiunto di aver avuto un dialogo con gente del Peñarol dopo la partita: "Ho fatto una chiamata dopo la partita perché era opportuno ed erano chiamate molto chiare, in modo da non restare con quell'immagine. Ho parlato anche con il Chino, gli ho chiesto scusa. Lui sa che non sono stato bravo, ma è una delle persone che mi conosce meglio e mi ha capito".

