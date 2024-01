Ex Manchester City, Jo torna in campo per giocare nell’Amazonas: “È difficile…”

João Alves de Assis Silva, meglio noto come Jô è nato nel marzo 1987 ma non è un ex calciatore, lui ci prova ancora a fare l'attaccante...

In un'intervista rilasciata questo mercoledì al portale brasiliano Globoesporte , il nazionale delle Canarie, che ha rappresentato club come Manchester City, Galatasaray, CSKA Mosca, Corinthians e Jiangsu Suning, ha spiegato cosa lo ha portato a tornare sulla sua decisione, di competere per la seconda divisione calcistica del Paese brasiliano: "Molti amici che si sono fermati prima di me mi hanno detto che, in effetti, è molto difficile stare lontano dall'ambiente di lavoro, da tutte quelle belle conversazioni nello spogliatoio, dalla vita di tutti i giorni, dagli allenamenti, dal gioco...E l'ho sentito nella mia pelle quanto mi manca", ha detto.