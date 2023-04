Ex Steaua, Gigi Becali perde il derby, si arrabbia con l’arbitro e vende il club

Adrian Porumboiu, ex finanziatore del Vaslui, chiede misure dure dopo il derby tra Rapid Bucarest e FCSB Bucarest, vinto 1-0 dal Rapid di Adrian Mutu che era arrivato contestato e in crisi alla sfida dello stadio Giulesti.

Răzvan Onea, 24enne difensore rumeno alla sua prima stagione nel Rapid, ha fatto una entrata molto dura sull'avversario Florinel Coman all'inizio della partita, ma Horațiu Feșnic gli ha mostrato solo il cartellino giallo. Lo stesso è accaduto a Dragoș Grigore, sempre del Rapid, per l'intervento nel quale si è infortunato il 27enne attaccante italiano cresciuto nelle giovanili di Palermo e Catania, Andrea Compagno, a metà del primo tempo: anche per Grigore niente rosso, solo giallo.

Dopo questi episodi, al termine della partita Rapid-FCSB, vinta 1-0 dal Rapid, Adrian Porumboiu, ex proprietario del Vaslui, ha dichiarato che Răzvan Burleanu, presidente della Federcalcio rumena, e Kyros Vassaras, capo della Commissione arbitrale, debbano dimettersi con urgenza: "Hanno sbagliato designazione e se hanno un po' di decenza, Burleanu e Vassaras dovrebbero dimettersi. Io, con Becali, ci saremo parlati due volte da dieci anni, né ho alcun interesse a parlare con lui. Mi piace molto il Rapid Bucarest come squadra. Quindi, la mia è una posizione non interessata, giudico solo quello che ho visto" , ha detto Adrian Porumboiu, secondo AS.ro.