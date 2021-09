Ex Verona, Genoa e Livorno: Attilio Perotti, la moglie cade nel vuoto e muore sul colpo

La signora Angela Maria stava aggiustando una tenda...

Tremendo lutto familiare per Attilio Perotti, ex allenatore di Genoa, Hellas Verona e Livorno. La moglie Angela Maria Gattavara, 73 anni, è morta dopo essere precipitata nel vuoto mentre stava cercando di sistemare una tenda malfunzionante sul balcone della propria abitazione.

I fatti sono accaduti nella mattina di giovedì 23 settembre a Genova, nel quartiere Quinto, nell’appartamento della coppia in via Fabrizi. La donna sarebbe salita, come confermano gli inquirenti e Il Giornale, su una scala per sistemare una tenda malfunzionante ma ad un certo punto ha perso l’equilibrio ed è precipitata giù dal balcone, atterrando nel giardino interno del palazzo e morendo sul colpo. L'ex allenatore, oggi 75enne, da qualche anno è fuori dal mondo del calcio: calciatore negli anni '60, mezzala ma trasformato in ala destra da Peppino Meazza, visse gli anni migliori da calciatore con le maglie di Como, Genoa e Parma.