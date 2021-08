Fa tutto la Dinamo Dresda: 3 gol e tanti arresti di tifosi nel derby fra le tedesche dell’Est

Imponente schieramento di forze di polizia ma tanti disordini nel derby dell'Est, prima della partita. Più di mille i tifosi che da Dresda hanno raggiunto Rostock. Gli ospiti si sono poi imposti 3-1.

Due ore prima dell'East Derby della Seconda Bundesliga tra Hansa Rostock e Dinamo Dresda, sabato sera c'è stato uno scontro tra i gruppi di tifosi. Secondo una portavoce della polizia, i tifosi si sono attaccati a vicenda in un distretto al confine con il Rostock Ostseestadion. Diversi tifosi, principalmente sostenitori della Dinamo Dresda, sono stati arrestati. Su di loro sono stati trovati oggetti pirotecnici e dispositivi di protezione. Gli è stato vietato di assistere alla partita e non è stato permesso loro di entrare nello stadio. Durante la partita, poi, tutto tranquillo tra il pubblico. Per la partita fra due squadre della ex Germania dell'Est, divise da una fiera rivalità, erano attesi 15.000 spettatori, inclusi 1200 tifosi provenienti da Dresda. Questi sono stati trasportati separatamente dalla stazione ferroviaria allo stadio e poi lasciati liberi di nuovo dopo la partita. La partita tra l'Hansa Rostock e la Dinamo Dresda è una delle sette partite definite ad alto rischio dalle forze dell'ordine nella Serie B tedesca. Anch la polizia di Dresda ha inviato propri agenti nella città anseatica di Rostock. Oltre alle forze della polizia antisommossa federale e statale, i dipendenti di tutti i dipartimenti del quartier generale della polizia di Rostock e Neubrandenburg ha sostenuto la polizia di Rostock. Ma nonostante le estese misure di sicurezza, la polizia non ha potuto evitare i disordini.