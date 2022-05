Feyenoord, Mikey in finale 20 anni dopo: “Il dito medio me l’hanno insegnato in Italia”

A Tirana a seguire il suo Feyenoord in finale di UEFA Conference League c’era anche Mikey, colui che vent’anni fa venne immortalato in uno scatto poi diventato un meme leggendario.

La sera dell'8 maggio 2002, a Rotterdam, il Feyenoord batteva i campioni di Germania del Borussia Dortmund in una memorabile finale di Coppa UEFA. Uno dei presenti all'interno dello stadio da 45.611 posti quel giorno era Mikey Wilson. All'età di cinque anni, era seduto sugli spalti quando Jon Dahl Tomasson ha ritirato il premio Man of the Match in quel caldo mercoledì a Rotterdam, ma piuttosto che il risultato e le esultanze che ne sono seguite, tende a ricordare quella sera per ragioni molto diverse. Mikey era appollaiato sulle spalle di suo padre quando il fotografo di Reuters Jasper Juinen lo ha scattato "mentre faceva il dito medio agli avversari" prima del calcio d'inizio.

All'epoca il giovane aveva deciso di far conoscere i suoi sentimenti con un gesto che gli era stato insegnato nelle settimane precedenti. "I tifosi del Dortmund hanno iniziato a cantare nel minuto silenzio", ricorda. "E in quel momento ho alzato il dito medio e ho anche gridato la parola italiana che mi hanno insegnato a Milano in una trasferta contro l'Inter nei turni precedenti". In effetti, Mikey ricorda che aveva circa 12 anni quando si rese conto per la prima volta che l'immagine era un successo virale. "Fino ad oggi, non è così speciale per me, ma tutti intorno a me pensano che sia una foto leggendaria", ride. Mikey è stato anche a Tirana per la finale di Conference League persa contro la Roma.