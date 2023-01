Follia alla Bombonera, tifoso del Boca si getta dal secondo anello e finisce nel filo spinato

Attimi di tensione e paura durante Boca Juniors-Atlético Tucumán , gara valevole per la prima giornata del campionato argentino. Gli Xeneizes hanno vinto 1-0 grazie al gol di Oscar Romero al 69’. Un inizio positivo per gli Azul y oro , nonostante un folle e pericoloso episodio accaduto sugli spalti della Bombonera .

Gli addetti alla sicurezza a quel punto non potevano far nulla per soccorrerlo. L’ultrà alla fine è riuscito nell’impresa di sganciarsi dalla rete di ferro ed è stato subito tratto in salvo dai soccorritori. Evidenti le ferite riportate alle braccia e all’addome…