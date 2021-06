Fortaleza, tacchetti in faccia all’avversario e solo giallo: meno male che c’era il Var…

Durante la partita tra Fortaleza e Internacional di Porto Alegre si è visto un intervento terrificante. Il difensore Pedro Henrique ha messo i tacchetti in faccia a Robson. Ma l'arbitro ha solo ammonito: per l'espulsione è dovuto intervenire il...

Fortaleza e Internacional de Porto Alegre si sono incontrati nella seconda giornata del campionato brasiliano. La partita è iniziata bene per i locali, passati in vantaggio al 22' grazie ad un gol di Titi. Questo vantaggio ha trovato continuità con il raddoppio di Robson Fernandes 2-0 quando il primo tempo stava già finendo. Solo pochi istanti prima era stata data la nota negativa della partita, che ha avuto come protagonisti Pedro Henrique e Robson.