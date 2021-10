Furto nell’hotel di Parigi dove alloggia Leo Messi: cosa hanno preso

Ladri mascherati sui tetti, furti nelle camere del Royal Monceau che Messi conosce bene...

Finora non è stato confermato in quante stanze sono riusciti a penetrare i ladri, ma si stima che fosse in almeno quattro di esse e poiché non hanno forzato nulla, si sono resi conto di cosa fosse successo solo quando un ospite ha riferito che le mancavano gli effetti personali che aveva lasciato nella sua stanza. Quando sono stati esaminati i video delle telecamere di sicurezza, gli agenti hanno scoperto che tutto è avvenuto lo scorso mercoledì sera. Nella registrazione, si potevano vedere due uomini mascherati mentre entravano da una delle finestre. La donna che ha denunciato l'accaduto, che è una consulente finanziaria di Dubai , ha scoperto che le mancava una collana d'oro del valore di 3.000 sterline (4.042 dollari), cerchi di 500 sterline (673) e 2.000 sterline (2.700 dollari) in contanti. “Pagare una fortuna per un posto sicuro ed elegante e avere qualcuno che entra nella tua stanza è molto inquietante. La polizia ci ha detto di aver visto due uomini con una borsa sul tetto con telecamere a circuito chiuso, ma non è riuscita a identificarli. Hanno detto che sono state segnalate anche altre tre rapine. Un ragazzo marocchino nella stanza accanto mi ha detto che il suo orologio era stato rubato", ha confermato la vittima a The Sun.