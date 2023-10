Gallarate, derby giovanile: lite sugli spalti, malore, ambulanza e Carabinieri…

Lite sugli spalti

Il derby è finito 18 a zero per i granata e il problema è nato quando due genitori delle opposte squadre avrebbero cominciato a discutere animatamente. La situazione è degenerata in pochi istanti: sono volate parole grosse e non solo, una donna avrebbe anche avvertito un malore e così qualcuno ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.