Galles, Craig Bellamy è il nuovo ct della Nazionale

L'ex attaccante di Manchester City, Liverpool e Newcastle United prende il posto di Rob Page, licenziato il mese scorso dopo che la Nazionale gallese non si è qualificata per Euro 2024.

Davide Capano Redattore 9 luglio 2024 (modifica il 9 luglio 2024 | 14:45)

Craig Bellamy è stato nominato allenatore della Nazionale gallese fino al 2028. A ufficializzarlo è stata oggi la Football Association of Wales (FAW).

Galles, scelto Bellamy per la panchina — L'ex attaccante di Manchester City, Liverpool e Newcastle United Bellamy, che ha collezionato 78 presenze per il Galles tra il 1998 e il 2013, sostituisce Rob Page, licenziato il mese scorso dopo che la sua squadra non si è qualificata per Euro 2024.

L'annuncio di Bellamy sui canali social della Football Association of Wales (Foto tratta da profilo X @Cymru)

"È un onore incredibile per me avere l'opportunità di guidare il mio Paese ed è il momento più orgoglioso della mia carriera. È sempre stato il mio sogno ultimo diventare allenatore del Cymru e sono pronto per questa sfida", ha dichiarato Bellamy in un comunicato.

Bellamy, 44 anni, ha collezionato 78 presenze per il Galles durante la sua carriera da giocatore dopo il suo debutto a 18 anni e gli è stata affidata la fascia di capitano dopo il ritiro di Ryan Giggs nel 2007.

Da quando si è ritirato nel 2014, Bellamy ha allenato la squadra Under 18 del Cardiff City ed è stato assistente di Vincent Kompany all'Anderlecht e al Burnley. Si è unito al Burnley con Kompany nel 2022, conquistando la promozione in Premier League nella prima stagione.

Il percorso di Bellamy — Il Burnley è retrocesso alla fine della scorsa stagione e Kompany ha lasciato il club a maggio per diventare manager del Bayern Monaco. È stato sostituito da Scott Parker.

"Dal primo momento in cui sono entrato nel campo di allenamento del Burnley, ho capito che era il club giusto per me e da allora ho amato ogni momento", ha dichiarato Bellamy in una nota diffusa dal club.

CARDIFF, GALLES - 11 OTTOBRE 2013: Il giocatore del Galles Craig Bellamy in azione durante la partita del Gruppo D di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014 tra Galles e Macedonia al Cardiff City Stadium l'11 ottobre 2013 a Cardiff, in Galles. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

"Ma la possibilità di essere il manager del Galles, il mio Paese, è sempre stato un sogno che non mi ha mai abbandonato e un'occasione che non potevo rifiutare".

Il Galles ha perso un posto a Euro 2024 dopo aver perso lo spareggio contro la Polonia ai rigori, e il periodo di carica di Page si è concluso dopo due amichevoli il mese scorso, in cui ha pareggiato 0-0 con Gibilterra e perso 4-0 con la Slovacchia.

Il primo compito di Bellamy sarà quello di riconquistare la promozione nella Lega A della Nations League, e la sua prima partita in carica sarà in casa contro la Turchia il 6 settembre al Cardiff City Stadium. Il gruppo comprende anche Islanda e Montenegro.