Galles, ipotesi cambio nome della nazionale dopo la Coppa del Mondo in Qatar

Il Galles è stato incluso nel Gruppo B con Inghilterra, Iran e USA. Intanto, in attesa del Mondiale in Qatar, la Football Association of Wales (FAW) starebbe valutando di cambiare il nome della propria nazionale dopo la rassegna mondiale. Quindi non più Galles ma Cymru, termine gallese con cui viene chiamato il Galles. Cymru è già usato dalla Federazione gallese nelle sue comunicazioni interne ed esterne. La FAW è in trattativa con le federazioni europee e ha già avviato i contatti con organi interni al calcio gallese per adottare Cymru quale nuovo nome della nazionale nella competizioni internazionali. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato della FAW, Noel Mooney: “La nostra nazionale dovrebbe sempre chiamarsi Cymru, così la chiamiamo qui da noi. Anche sul nostro sito web utilizziamo il nome Cymru e non Galles, termine utilizzato dall’UEFA e dalla FIFA. C’è ancora molto lavoro da fare in campo internazionale, quindi parteciperemo al Mondiale in Qatar ancora con il nome Galles. Finito il Mondiale, ci siederemo al tavolo con governi, consigli e organi decisionali, club e giocatori per prendere una decisione definitiva”.