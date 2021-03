Galles, vai su Tinder e fai commenti da macho? Licenziato!

Nonostante non abbia svelato il nome del protagonista, il Buckley Town, che gioca in una divisione regionale del Galles, ha segnalato il licenziamento di uno dei propri giocatori dopo appreso del suo comportamento su una piattaforma di appuntamenti

Il Buckley Town, un tranquillo club di calcio gallese con soli 3mila follower sul suo profilo Twitter, questo fine settimana è diventato di tendenza per aver dato l'esempio con una delle punizioni ai propri giocatori. La società calcistica ha appreso che uno dei suoi calciatori ha utilizzato la piattaforma di incontri - Tinder - per lasciare commenti maschilisti ad alcune ragazze, come rivelato nei giorni precedenti. Per questo motivo, sebbene l'identità della persona colpita non sia stata rivelata, ha deciso di licenziare la persona implicata dalla prima squadra per i suoi commenti definiti "abominevoli".