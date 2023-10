Germania, il Makkabi ha ripreso l’attività tra i poliziotti: nuovo successo nella coppa di Berlino

Il Makkabi, squadra ebrea di Berlino, aveva sospeso le attività a causa dell’escalation tra Israele e Hamas. Gli attacchi in Israele e Palestina hanno avuto delle ripercussioni anche sulla quinta divisione tedesca. Poi il ritorno in campo...

Domenica scorsa 15 ottobre nel quartiere Kreuzberg di Berlino, circa 45 agenti di polizia sono stati inviati per garantire la sicurezza di una partita di campionato di calcio amatoriale. Le riserve del Makkabi Berlino impegnate contro l'Anadoluspor Berlino. Proprio la scorsa settimana tutte le partite delle varie squadre di calcio affiliate alla comunità ebraica nella capitale tedesca erano state rinviate, sia per il desiderio di esprimere solidarietà al popolo di Israele in seguito all'attacco mortale dei terroristi di Hamas, ma anche per le preoccupazioni relative alla sicurezza.