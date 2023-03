Germania, l’Eintracht vince per distacco il derby delle multe

Germania, quante multe per gli incidenti degli ultras. Il Francoforte vince il derby delle multe. Diversi disordini in terra teutonica, un dato a sorpresa riguarda proprio l'Eintracht...

Il dato è eloquente; 366mila euro di multe inflitte alla squadra dalla Federcalcio tedesca in questa stagione - a causa di 12 incidenti dei propri tifosi. Al secondo posto si piazzano gli ultras dell'Hannover - compagine che milita in Bundesliga 2 - con un totale di 273mila euro di multe. Nel capoluogo della bassa Sassonia sono avvenuti circa 9 incidenti, per ultimi i disordini durante il derby contro l'Eintracht Braunschweig.