Gijon, derby asturiano: resta l’obbligo per i tifosi ospiti di essere allo stadio 2 ore prima

Il derby asturiano che si terrà sabato 13 maggio allo stadio El Molinón di Gijon avrà lo stesso dispositivo visto nel girone di andata. In altre parole, i tifosi ospiti in arrivo da Oviedo avranno due possibilità per recarsi allo stadio, o con l'autobus organizzato dai club dei tifosi o con un'auto privata. In ogni caso, avvertono dalla Delegazione di Governo, viene mantenuto l'obbligo per i tifosi ospiti di presentarsi allo stadio un paio d'ore prima dell'inizio della partita.

Rappresentanti di Oviedo e Sporting ieri si sono stretti la mano alla Delegazione di Governo, un incontro istituzionale che serve per organizzare gli ultimi dettagli di un protocollo che negli ultimi anni ha dato non pochi grattacapi per le condizioni in cui viaggiano i tifosi ospiti. I tifosi dell'Oviedo che lo desiderano possono farlo recandosi al loro stadio Carlos Tartiere come base di partenza, all'orario concordato, e ancora da confermare, per essere, una volta lì, sottoposti a perquisizioni corporali e salire sui bus diretti allo stadio. Ma c'è anche la possibilità di viaggiare in auto private. Per chi opta per questa alternativa sarà abilitato un punto di ritrovo, vicino allo stadio, per recarsi all'orario prestabilito ed essere accompagnati all'interno dello stadio.