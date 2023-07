Gioia Romario: rientra a casa dopo due settimane in ospedale per infezione intestinale

L'ex calciatore e senatore Romário de Souza Faria, che ha vinto la Coppa del Mondo del 1994 negli Stati Uniti con la Nazionale brasiliana, è stato dimesso mercoledì dall'ospedale di Rio de Janeiro dove era stato ricoverato per due settimane per un'infezione intestinale. Il 57enne ha annunciato la sua dimissione sui social, dove ha postato un video della festa a sorpresa con cui la sua famiglia lo ha accolto a casa.

"Non c'è niente di più prezioso della nostra famiglia e della nostra salute. Grazie, papà dal cielo. Sono a casa, vicino a tanto amore. Grazie a tutti per l'affetto e gli auguri di ogni bene", ha scritto O Baixinho nel suo messaggio. L'ex attaccante di Barcellona, Valencia, PSV Eindhoven, Flamengo e Vasco da Gama ha trascorso 14 giorni all'ospedale Barra d'Or di Rio de Janeiro, dove ha ricevuto antibiotici per via endovenosa per trattare l'infezione.