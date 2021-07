Giorgia Rossi da Mediaset…a Dazn? Saluti, ringraziamenti e commozione

Dopo 8 anni, Giorgia Rossi lascia Mediaset. La giornalista ha pubblicato un post nel quale saluta l'azienda e non solo...

La bella e brava romana ha vissuto anni intensi in Mediaset, dove ha avuto l'opportunità di raccontare lo sport in generale, nello specifico, il calcio. Adesso, ad attendere Giorgia Rossi ci sarà una nuova avventura. "Mi hai commosso", la risposta del suo compagno Alessio Conti, a sua volta giornalista Mediaset, ai suoi saluti social. Il post pubblicato sui social dalla giornalista ha fatto incetta di like e commenti in quanto è molto seguita non solo a livello televisivo ma anche a livello social. Non possiamo che augurare il meglio a Giorgia, certi che farà bene come sempre!