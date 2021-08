Giovane portiere russo muore dopo lo scontro con un avversario: soffocamento!

Era solo un'amichevole...affranta la sorella di Alexander

Il presidente della Federazione calcistica regionale di Kaliningrad (KOOF) Alexander Gvardis ha reso ufficiale la causa della morte del portiere 23enne della squadra dell'FK Krasnaya Zvezda Sovetsk, Alexander Shishmarev, morto ieri dopo uno scontro con un attaccante durante una partita amichevole con il Baltika di Kaliningrad che milita nella serie B russa: "In via preliminare rendiamo noto che secondo il medico che ha fornito assistenza, la sua lingua è scesa e si è arrotolata nell'impatto e lo ha soffocato", ha dichiarato Gvardis. L'aiuto fornito prontamente e integralmente dai medici di Baltika non ha aiutato. I medici delle ambulanze in arrivo hanno combattuto per la vita di Alexander per un'ora, ma non sono riusciti a salvarlo.