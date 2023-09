Glasgow, i Rangers perdono il derby: e i suoi tifosi si picchiano…fra di loro

Non è chiaro quale sia stata la fine dell'alterco, ma si è vista una ragazza nelle vicinanze in lacrime mentre si teneva il viso tra le mani. Un testimone oculare ha dichiarato: "Si poteva vedere che c'era chiaramente un disaccordo tra alcuni fan. È stato un finale ad alta tensione per quello che era già stato un pomeriggio amaramente deludente per i fan dei Rangers. Un sostenitore arrabbiato è stato visto dire ripetutamente ai giocatori "vaffa...", indicando alcuni di loro dicendo "tu, tu e tu - vaffa..." e chiedendo loro di lasciare lo stadio. Un portavoce della polizia scozzese ha detto allo Scottish Sun: “Siamo stati informati di uno scontro all'interno dello stadio Ibrox in seguito alla partita di calcio di domenica 3 settembre 2023. Non è stata necessaria alcuna azione di polizia". Resta inteso che la situazione è stata gestita dagli steward.