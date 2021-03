Governo scozzese pronto a rinviare il derby, ma dall’Inghilterra: “L’Old Firm è morto nel 2012…”

Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha lasciato i fan del Celtic e dei Rangers in sospeso, senza riuscire a confermare se la partita dell'Old Firm di domenica al Celtic Park andrà in campo o meno

Mentre entrambe le due squadre protagoniste del derby di Glasgow sembrano continuare ad allenarsi come se niente fosse e dando per scontato che Celtic-Rangers si giochi domenica, nulla è stato formalmente confermato circa 96 ore prima del calcio d'inizio. Il segretario alla giustizia Humza Yousaf ha detto venerdì che il governo scozzese non esiterebbe a "rinviare" il derby, a meno che non sia sicuro che i tifosi non si schiereranno gli uni contro gli altri. Dal canto suo Trevor Sinclair, centrocampista con 12 presenze nella Nazionale inglese tra il 2001 e il 2003 con la sua carriera chiusa a Cardiff nel 2008, ha detto la sua: "L'Old Firm è morto nel 2012 quando i Rangers sono falliti". Del resto i fan del Celtic scherniscono regolarmente i loro rivali affermando che i Rangers sono un nuovo club. Ancora Sinclair: "Nel derby di Glasgow, la rivalità c'è ancora, ma ora è su un livello diverso a causa del successo che ha avuto il Celtic. Penso che la polizia debba mantenere una posizione molto forte". E mentre i Rangers si sono proclamati "i re indiscussi di Glasgow" in giganteschi cartelloni cittadini avvistati in giro per la città scozzese, persistono dei dubbi sul fatto che il Celtic abbia rinnovato il marchio registrato "Old Firm" con i Rangers giorni prima di dichiarare: "Non siamo la metà di niente".