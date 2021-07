Grande tifosa ternana, la notte dell’operazione a Rebecca negli Usa: gli aiuti di tutta Terni

Terni, la Ternana e Terni col cuore hanno aiutato e sostenuto Rebecca Antonelli. Per la sua malattia rara, è arrivata la notte dell'intervento chirurgico su una vena...

Rebecca Antonelli è una giovane ternana che necessita di cure costose per trattare una rara forma di malattia dalla quale è affetta. La sua degenza a Cincinnati, che vede l’appoggio economico e morale di tutta la città di Terni e anche della Ternana calcio e di Terni col cuore, prosegue con l’operazione chirurgica a una vena, alla quale sarà sottoposta. La cosa può comportare un allungamento della degenza e, di conseguenza, slitta il rientro in Italia.

La storia di Rebecca Antonelli è raccontata da Calciofere.it. Con lei negli Stati Uniti ci sono il papà Graziano e la mamma Simona, nell'imminenza dell'intervento chirurgico. I medici di Cincinnati cominceranno a operare alle ore 20 (ora italiana) di mercoledì 7 luglio, su una delle vene periferiche alla testa della ragazza. In seguito, gli stessi sanitari decideranno se tenerla in intensiva per almeno una notte, oppure no. Il rientro dagli Stati Uniti è previsto per il 21 luglio.