Gremio, pullman aggredito e giocatore ferito: “Il derby non lo giochiamo!”

Dopo l'assalto al bus del Bahia, prima del derby GreNal nel campionato Gaucho. Una pietra ha sfondato il vetro del pullman del Gremio. Ferito il 25enne centrocampista paraguaiano Mathias Villasanti: commozione cerebrale e qualche escoriazione.

Prima del derby di Porto Alegre è stato sfondato da un sasso il vetro del pullman del Gremio. Ferito un giocatore. Dopo questo gesto, definito "assurdo e codardo" dal Gremio, il club colpito si è rifiutato di scendere in campo nel derby contro l'Internacional di Porto Alegre.

Il presidente del Gremio Romildo Bolzan si è recato all'ospedale Moinhos de Vento non appena ha lasciato lo stadio Beira-Rio per fare visita a Mathias Villasanti, il giocatore 25enne ferito: “Sta bene per quanto possibile. Si riprenderà e presto sarà di nuovo con noi".