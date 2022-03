“Guardado muori”: il coro sevillista che ha indignato il tifo Betis al derby

I tifosi del Betis hanno mostrato la loro disapprovazione per alcuni cori che facevano riferimento diretto ad Andrés Guardado, pronunciati dai tifosi del Siviglia. All'ultimo derby, hanno augurato al morte al nazionale messicano

Julen Lopetegui aveva inviato il seguente messaggio in conferenza stampa dopo Siviglia-Betis 2-1: "Mi congratulo con i tifosi. Hanno dimostrato di poter tifare per la loro squadra rispettando il rivale ". Queste parole sono state applaudite da alcuni, ma contestate da altri. Nello specifico, l'utente Twitter @maldioni1 ha risposto a queste dichiarazioni con un video in cui si sentiva un brutto coro dei tifosi del Siviglia.