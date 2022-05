Guerre Stellari al derby di Madrid, Darth Vader prende il giro il pasillo al Real…

Te lo diamo noi il pasillo...

Nel pre gara c’èra stata una polemica riguardo il pasillo, classica passerella che gli avversari concedono ai campioni nel match successivo alla vittoria del titolo. Il tecnico dell’Atletico Simeone ha rilasciato polemiche dichiarazioni nella conferenza prima del derby madrileno ed ha dichiarato: “Congratulazioni al Real, ma noi abbiamo rispetto per la nostra gente”. Ancelotti aveva replicato: ''L'Atletico non lo farà? Bene lo stesso, noi italiani non siamo abituati''. Anche se Ancelotti lo aveva "ricevuto"...dall'Inter nel dicembre 2007 dopo il Mondiale per Club vinto dal suo Milan...