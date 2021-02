Hanno vinto, non li uccidiamo: la doppia salvezza del Colo Colo in Cile

O vincono o li uccidiamo, avevano scritto sugli striscioni i tifosi del Colo Colo, storico club cileno. Meno male che hanno vinto e si sono salvati...

Solari, che ha esordito in questa partita da professionista poiché era a malapena una riserva al Talleres, in Argentina a Córdoba, ha segnato con un gran tiro a 20 minuti dopo aver eluso due difensori in area. E nei minuti finali della partita l'argentino avrebbe anche potuto raddoppiare. Il Colo Colo è entrato in campo con sette assenti, tra infortunati e squalificati, ma è riuscito a imporre la sua più grande tradizione.