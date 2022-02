I tifosi del PSG contestano la squadra: “Mercenari indisciplinati”

Nonostante la vittoria del PSG contro il Rennes i tifosi della squadra parigina hanno deciso di contestare duramente la società.

Il tifo del Parco dei Principi ha scioperato per un tempo, gli striscioni esposti allo stadio non lasciano spazio ad interpretazioni: “Mercenari pagati troppo e senza disciplina”. I fans del club parigino sostengono che la loro squadra sia mal assemblata e piena zeppa di giocatori che pensano solo al denaro. E chiedono anche che venga rispettata di più dal club la squadra femminile.

Sergio Ramos sembra essere il capro espiatorio della vicenda, la tifoseria calda del PSG dopo l’eliminazione patita dalla Coppa di Francia per mando del Nizza, inizia a chiedersi se qualche giocatore non sia sbarcato a Parigi solo ed esclusivamente per i soldi, senza dare importanza alla maglia. "Da troppo tempo il club ci offre qualcosa che non possiamo più tifare. Si acquistano fuoriclasse senza un progetto serio", la nota del Collectif Ultras Paris. E martedì c'è il Real per gli ottavi di Champions. Solo Marquinhos l'esempio da seguire...