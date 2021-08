Il derby congiunto: “Vacciniamoci!”, Ternana e Perugia insieme contro il Covid

Appello dei capitani delle due squadre in un video congiunto diffuso dalla pagina Facebook della Regione: “Vacciniamoci!”.

Ternana e Perugia hanno unito le loro forze in un altro derby, forse pure più importante di quello che si gioca sul rettangolo di gioco. Il derby congiunto contro il Covid e in favore della campagna vaccinale.

Sulla pagina Facebook della Regione dell’Umbria, infatti, compare una clip video raccolta da Calciofere.it, in cui si vedono i calciatori delle due squadre che si sottopongono al vaccino e c’è l’appello dei capitani delle due squadre, Marino Defendi per la Ternana e Gabriele Angella per il Perugia, che invitano tutti ad aderire alla campagna vaccinale. Con uno slogan: “Tutti insieme, facciamo squadra e sconfiggiamo questo maledetto virus“.