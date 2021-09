Il derby corre sul filo dell’ordine pubblico: Roma divisa in due, timori anti green pass

Timori per l'ordine pubblico: i tifosi laziali prima del derby dovranno presentarsi ai varchi di piazza Dodi anziché a quelli di largo De Bosis, che si trovano davanti ai bar frequentati dai romanisti.

E' il primo Lazio-Roma dell’era green pass. I tifosi saranno incanalati in file separate per controllare il lasciapassare verde ai pre-filtraggi per evitare incroci pericolosi fuori dallo stadio Olimpico. L’appuntamento è fra le 14 e le 15 per l’apertura dei cancelli, circa tre ore prima del calcio d’inizio della stracittadina, alla quale assisteranno in presenza 33 mila tifosi. A vigilare sulla sicurezza dell’area saranno circa 1.500 uomini delle forze dell’ordine coordinati dalla Questura. Anche le aree di parcheggio saranno separate: piazzale della XVII Olimpiade per i biancocelesti e piazzale Clodio per i giallorossi.