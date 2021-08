Il derby degenerato: il Lione chiede 1 punto di penalità a testa per Nizza e Marsiglia

Multe e curve vuote? Il Lione punirebbe Nizza e Marsiglia in altro modo...

Interpellato sui gravi scontri che hanno causato l'interruzione del match tra Nizza e Marsiglia domenica 22 agosto, Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, si è espresso a favore di sanzioni forti per i club: "Sono una delle persone che pensa che l'unica sanzione possibile per arginare questo stato di cose, sia a livello di giocatori, dirigenti, tifosi, sia il punto di penalità" ha dichiarato in conferenza stampa. "È l'unico che fa davvero paura".

Mentre la commissione disciplinare della LFP deve ancora pronunciarsi sulla sorte dei due club, nonché sull'esito di una partita che si è dovuta interrompere prima della sua conclusione, il presidente dell'OL ha stabilito che le multe non sono più sufficienti: "Abbiamo visto che i club hanno la capacità di pagarle". Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, la prefettura di Nizza ha annunciato la chiusura della Tribune Populaire, che solitamente riunisce gli ultras del Nizza, per almeno quattro partite, ma Aulas lo ha ritenuto "penalizzante per chi non c'era. Abbiamo appena trascorso due anni senza tifosi. È fondamentale per l'equilibrio economico e l'immagine del calcio che non si prosegua su questa linea degli stadi vuoti".