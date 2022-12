Il derby del Brabante olandese costa caro a Hofland: contestato ed esonerato dal Willem II

All'indomani della sconfitta nel derby in casa 1-2 contro il Nac Breda, la dirigenza del Willem II di Tilburg ha informato Hofland di non avere più piena fiducia nella sua capacità di conquistare la promozione in Eredivisie.

Redazione DDD

La curva locale aveva provocato incidenti per le strade e dato l'assalto alla sede del club per chiedere l'esonero dell'allenatore del Willem II, subito dopo il derby del Brabante olandese perso in casa di misura contro il NAC Breda.

Tutta colpa dei risultati...

Il direttore tecnico Teun Jacobs spiega la decisione: "Abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di dire addio. La connessione e il rapporto quotidiano di Kevin con lo staff, il gruppo di gioco e i dipendenti del club sono sempre stati molto buoni. Ha messo il suo cuore e la sua anima nel club e, per quanto visto il modo in cui lavora, non c'è nulla di cui lamentarsi".

"Tuttavia, la prestazione sportiva è stata finora deludente e il nostro obiettivo di tornare direttamente in Eredivisie per ora è fuori portata. Abbiamo molto rispetto per la coraggiosa decisione di Hofland di venire la scorsa primavera in una situazione sportivamente difficile e ringraziamo lui per la sua collegialità e il suo impegno nei confronti del nostro club".

Anche Hofland ha commentato brevemente: "Sono molto grato al club per l'opportunità che mi è stata data di lavorare qui in un'atmosfera professionale e familiare. Che i risultati di questa stagione non siano quelli che speravamo, sono estremamente triste. Ecco perché capisco anche le reazioni emotive dei tifosi che mi auguro continuino a sostenere positivamente la società e ringrazio tutte le persone con cui ho avuto modo di lavorare nel periodo trascorso".