Il derby delle sprangate, vertice in Prefettura: la Questura “Tutto nasce dai sassi dei tifosi del Siracusa”

Bombe carta, colpi di spranga, botte e agenti feriti. Dopo gli scontri quattro agenti restano feriti e finiscono al pronto soccorso: proseguono le indagini per identificare i responsabili.

Per la Questura di Siracusa non ci sono dubbi sull’origine degli scontri avvenuti tra i tifosi del Siracusa e quelli dell’Acireale al termine della partita disputata ieri al De Simone di Siracusa.

In ogni caso si è reso necessario un vertice in prefettura, a Siracusa, tra il nuovo rappresentante di governo, Raffaella Moscarella, e gli esponenti delle forze dell’ordine per esaminare quanto accaduto mercoledì, lo conferma Blogsicilia.it.

I fatti

Il derby siciliano vinto per 3 a 1 dal Siracusa ai danni dell'Acireale - valido per il campionato di Serie D - ha avuto strascichi pesanti soprattutto dopo l'incontro sul terreno di gioco. Durante la partita, entrambe le tifoserie se le sono promesse a suon di cori e sfottò ma sono proprio questi ultimi ad essersi trasformati in eventi spiacevoli.

Nelle zone limitrofe allo Stadio Nicola De Simone, i due gruppi ultras si sono scontrati dando vita a violenti disordini. In rete sono diventate virale immagini e filmati della maxi-rissa. La paura delle forze dell'ordine si è concretizzata proprio sotto i loro occhi, tanto che hanno dovuto utilizzare le maniere forti per riportare la tranquillità vicino l'impianto. Il bilancio è impietoso con diversi feriti, anche gravi, e numerose denunce. Diversi passanti sono stati costretti ad allontanarsi onde evitare di ritrovarsi invischiati in situazioni poco piacevoli visto che i sostenitori di tutte e due le compagini della Trinacria hanno lanciato diversi petardi e molte bombe carta, oltre che lancio di oggetti contundenti.

