Il derby di Edimburgo paga il conto: rissa, multe e squalifiche per tutti

Sia i padroni di casa che gli ospiti sono stati colpiti da avvisi di reclamo a seguito delle scene di cattivo gusto dopo il fischio finale del derby di Tynecastle, stadio dell'Heart of Midlothian, contro i rivali di Edimburgo dell'Hibernian il mese scorso. L'allenatore degli Hibs Lee Johnson si è scontrato con la controparte Hearts Steven Naismith mentre i giocatori e lo staff tecnico di entrambe le parti sono stati coinvolti in una rissa di massa sulla linea laterale che è poi tracimata nella zona centrale del campo.

Johnson e il suo giocatore Rocky Bushiri che era rimasto in panchina durante la gara, insieme all'allenatore dei portieri degli Hearts Paul Gallacher e all'altra riserva Ross Stewart, avevano ricevuto cartellini rossi dall'arbitro della partita Don Robertson per la parte avuta nel caos post-partita. Johnson è sfuggito a ulteriori punizioni, con l'ufficiale di conformità Martin Black che apparentemente ha deciso di non intraprendere ulteriori azioni, ma il difensore Bushiri sconterà una sospensione di due partite dopo la sua espulsione e non sarà a disposizione per le prime due partite della stagione 2023/24. Anche Gallacher ha evitato ulteriori azioni, ma anche Stewart, ora free agent, sconterà due giornate di squalifica.