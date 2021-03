Il derby è derby…Chris Iwelumo: “Guardia d’onore del Celtic per i Rangers? Non credo…”

I poliziotti hanno arrestato 28 persone dopo che migliaia di fan dei Rangers si sono riversati in piazza a Glasgow per celebrare la vittoria del titolo della Premiership scozzese

Chris Iwelumo, 42enne ex centrocampista nigeriano del St Mirren e tifoso del Celtic ha ammesso a Talksport.com che non pensa che il Celtic darà ai Rangers campioni di Premiership una guardia d'onore quando giocheranno l'uno contro l'altro alla fine del mese nel derby di Glasgow, dopo la vittoria del titolo dei Blues che succedono a 9 trionfi Celtic. La tradizione vuole che i vincitori della Premiership scozzese debbano essere applauditi in campo dagli avversari per il resto della stagione, ma questa non è una regola, e tale è il cattivo sangue tra le squadre che potrebbe non accadere al Celtic Park. Iwelumo: "Non so accadrà, ma anche se non ci sarà il saluto speciale del Celtic all'ingresso in campo, i Rangers si sono guadagnati il rispetto di tutto il calcio scozzese. Sono tifoso del Celtic, ma loro potrebbero chiudere il campionato da imbattuti...".