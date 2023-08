Il derby e le celbrazioni del 600esimo compleanno della città di Lodz: partita sospesa due volte…

Il derby di Lodz, vinto 1-0 dal Widzew sull'LKS Lodz nella terza giornata del campionato polacco, si è giocato le celebrazioni del 600esimo anniversario della fondazione città, sottolineata da entrambe le squadre che sono scese in campo con le rispettive maglie celebrative. Allo stadio presente anche uno stendardo con la frase latina "Ex navicula navis", presente in vari stemmi storici e sigilli cittadini. Sulla tribuna sono stati lanciati i razzi, disposti in modo tale da creare il numero 600.

La più grande esplosione di gioia è avvenuta in ogni, ovviamente, subito dopo il gol segnato dallo spagnolo Jordi Sanchez, che ha dato la vittoria al Widzew Lodz. Grandi esultanze anche per il secondo gol dello spagnolo, ma gli arbitri, dopo l'analisi del VAR, hanno visto l'attaccante in fuorigioco. Una festa incredibile si è svolta anche dopo il fischio finale. Anche lo stesso Sanchez non ha mancato di esaltarsi per l'atmosfera in tribuna. Per il giocatore del Barcellona si trattava della prima apparizione in un derby in carriera.