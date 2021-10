Il derby Nizza-Marsiglia si recupera a Troyes: a porte chiuse, e senza Delort…

Decreti prefettizi e cavilli regolamentari; nasce così il Nizza-Marsiglia atto secondo...

La Lega professionistica francese (LFP) ha deciso che la partita sospesa per invasione di campo ad agosto fra Nizza e Marsiglia (3° giornata di Ligue 1) sarà rigiocata per intero a Troyes per motivi di sicurezza. In programma oggi, allo stadio Aube, a porte chiuse, la partita di campionato fra la seconda (Marsiglia) e la quinta forza (Nizza) del campionato francese. All'inizio della giornata di ieri, l'Olympique Marsiglia ha reso pubblica la sentenza della prefettura che vieta ai tifosi di entrambe le squadre di avvicinarsi allo stadio: "Il prefetto dell'Aube ha pubblicato un decreto che vieta l'assembramento di tifosi del Nizza o dell'Olympique Marsiglia nelle immediate vicinanze dello stadio dell'Aube mercoledì 27 ottobre 2021", si legge.