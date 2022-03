Il dramma di Rostov: il campionato russo prosegue a un passo dal confine con l’Ucraina

Il confine Ucraina-Russia è molto vicino alla città di Rostov, a soli 100 chilometri di distanza. Lì, lunedì scorso, si è giocata una partita del campionato russo contro il Sochi (0-1), in una zona molto vicina al dramma della guerra

Nel bel mezzo della guerra in un Paese vicino, con l'invasione del governo di Vladimir Putin, il campionato russo continua come se nulla fosse. Il calcio è un grande ansiolitico sociale per i problemi quotidiani, ma non è estraneo a un dramma umanitario grande come quello in Ucraina. Lunedì scorso, infatti, c'è stata una partita tra Rostov e Sochi, terminata 0-1 dopo un rigore realizzato al 92esimo dall'ecuadoriano Noboa, che ha giocato anche lui con una sensazione particolare e strana per quanto accaduto dopo pochi 100 chilometri di distanza.