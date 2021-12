Il governo delle Isole Canarie riduce la capienza del derby al 50 per cento

Tenerife annulla tutti gli eventi speciali e taglia la capienza stadio dal 75 al 50 per cento "con lo sconforto e la tristezza che ci travolge con questa decisione che limita la festa del nostro calcio"

Il Ministero della Salute del Governo delle Isole Canarie ha deciso di ridurre la capienza del derby canario fra Tenerife (nella foto i tifosi in coda per il biglietto) e Las Palmas in programma questa domenica allo stadio Heliodoro Rodríguez López, con una decisione in base alla quale il pubblico non può superare i 12.000 spettatori La decisione dell'Esecutivo regionale, annunciata questo giovedì dal consigliere Blas Trujillo, contraddice i criteri della Salute interterritoriale, che avevano fissato la capienza negli stadi di prima e seconda divisione spagnola al 75% del totale.