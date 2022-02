Il Leicester perde in FA Cup, un fan delle Foxes entra in campo e sferra pugni agli avversari

Non una grande giornata quella di ieri per il Leicester. Le Foxes sono state eliminate in Fa Cup dal Nottingham Forest. Come se non bastasse, un suo tifoso entra in campo e aggredisce i giocatori di casa mentre festeggiano…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

FA Cup amara per il Leicester. Sconfitta per 4-1 al City Ground contro il Nottingham Forest (squadra di Championship con un passato glorioso) ed eliminazione dalla competizione. Ma nel momento del 3-0 dei padroni di casa ecco l’entrata in campo di un tifoso del Leicester.

Questi aggredisce, sferrando vari pugni, i giocatori del Forest mentre stavano festeggiando la rete appena siglata. I responsabili della sicurezza dello stadio hanno prima fermato e poi arrestato l’uomo. Il Leicester, da parte sua, si è scusato tramite un comunicato per il fatto accaduto. Per l’uomo in questione sarà fatto divieto a vita di presenziare alle partite interne ed esterne del Leicester.