Il Liverpool vince la Carabao Cup, ma il trofeo chi l’ha alzato? Un piccolo fan…

Durante i festeggiamenti del Liverpool per la vittoria nella finale della Carabao Cup contro il Chelsea, curioso siparietto nel momento della sollevazione del trofeo…

Nel bel mezzo dei festeggiamenti del Liverpool, un piccolo tifoso Reds si è avvicinato a Klopp ed Alisson ed è riuscito a coronare il suo sogno di sollevare al cielo il trofeo. Ai microfoni di Sky Sports,Klopp ha risposto così alla curiosa domanda: “Chi era il bambino che ha sollevato il trofeo con te? Non lo so, Alisson lo ha portato su e suo padre stava gridando ‘lascia che tocchi il trofeo’”. In un momento di grande gioia e condivisione succede anche questo.