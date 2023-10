Il Porto a porte chiuse, ecco perchè: “I petardi hanno colpito e ferito due ragazzi”

Ecco le motivazioni della decisione: "Il secondo petardo sparato durante la seconda metà della partita, al minuto 67, è stato lanciato in un'area della tribuna nord dello stadio, colpendo due bambini, uno di 10 anni che è rimasto temporaneamente non udente a causa del rumore dell'esplosione del petardo, con vertigini e vomito e un'altra ragazza di 17 anni, che presentava un'ustione superficiale alla gamba, a seguito di essere stata colpita da parti del suddetto petardo, ed è stata assistita dal medico squadra presente allo stadio", scrive in un comunicato il Collegio Disciplinare.