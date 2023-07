Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport celebra il Mandela Day

Nel corso dei primi 15 mesi di vita del Premio, la maglia è stata consegnata a Guglielmo Vicario, Federica Capelletti, moglie di Paolo Rossi per progetti di sport e inclusione, ad Anna Astori, nel ricordo del figlio Davide e del suo impegno nel sociale, a Stefano Pioli, allenatore del Milan, al Tennis Giotto di Arezzo per progetti di sport e inclusione e per la panchina rossa, simbolo del no ad ogni forma di violenza sulle donne davanti ai campi, a Manuel Pasqual, ex calciatore, tra le varie squadre, di Fiorentina ed Empoli, per il suo impegno nel sociale, al progetto " La Scuola del tifo" portato avanti dall'Empoli e dall'Unione Clubs Azzurri, e alla piccola Nina, un'atleta del basket di Bolzano, che ha organizzato una raccolta fondi tra familiari ed amici per ricomprare i palloni che erano stati rubati.