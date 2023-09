Il Tar ha deciso il destino del Siena: ricorso respinto, niente Serie C

Niente da fare per il Siena. Il Tar del Lazio ha confermato la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni aveva respinto il ricorso contro il mancato rilascio della licenza di partecipazione alla Serie C 2023/2024.

Tanto attesa in città, a Siena, è arrivata la sentenza del Tar del Lazio. La sezione 1T presieduta dal giudice Francesco Arzillo ha respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Robur. In particolare, la sentenza ha respinto il ricorso originario, proposto avverso gli atti con cui la società ricorrente è stata esclusa dal campionato di serie C; e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti con i quali, tra l’altro, la ricorrente ha impugnato l’articolo 52, comma 10, delle Noif, nonché gli atti (della Figc e del Comune di Siena) che di esso hanno fatto applicazione.

Il provvedimento negativo nei riguardi del Siena è dipeso da più ragioni

Di fatto la società non ha assolto entro il termine perentorio del 20 giugno vari adempimenti, tra cui il deposito della garanzia dell'importo di 350.000 euro; deposito dell'autocertificazione di pagamento dei debiti nei confronti di Figc, Leghe e società affiliate; mancata prova dei versamenti Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità ottobre 2021 e per il periodo gennaio-aprile 2023. Contestati anche altri ritardi, mancati versamenti e mancati pagamenti.

Per il Tar "il ricorso è infondato già solo per il mancato deposito della polizza fideiussoria, mancanza giustificata dal Siena con la circostanza che si sarebbe trattato di un inadempimento non imputabile»; ed «essendo un dato oggettivo incontestato che il Siena ha omesso il deposito della garanzia, così violando il Manuale delle Licenze". Ecco perchè il ricorso è stato rigettato. Dichiarati inammissibili, inoltre, i motivi aggiunti al ricorso, nella parte in cui si contestava il provvedimento di svincolo d'autorità dei calciatori tesserati, nonché il provvedimento con cui la Figc ha autorizzato il comune di Siena, su richiesta dell'ente, ad attivare la procedura d'individuazione della società cui attribuire il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Eccellenza 2023/2024. .

