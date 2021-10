In campo è derby fra Messi e Suarez, a Disneyland Paris solo abbracci fra le loro mogli

Roccuzzo e i suoi figli si sono riuniti dopo due mesi con Sofía Balbi, moglie di Luis Suárez. Le famiglie hanno condiviso un pomeriggio al parco divertimenti Disney di Parigi, mettendo da parte le rivalità di Argentina-Uruguay 3-0.

Antonela Roccuzzo, moglie di Leo Messi si è riunita dopo due mesi con una delle sue più care amiche nel mondo del calcio, Sofia Balbi, moglie di Luis Suárez. Lunedi sera proprio Messi e il suo ex compagno di squadra del Barcellona si sono affrontati nel derby del Rio de la Plata Argentina-Uruguay, vinto nettamente dai padroni di casa, tuttavia la rivalità del pallone non ha distratto le consorti dalla condivisione di un bel pomeriggio in famiglia. L'amicizia tra la famiglia Messi e Suárez è una delle più lunghe e consolidate. Anche i piccoli Lautaro Suárez e Ciro Messi sono amici dalla nascita. In una foto condivisa da Roccuzzo si vede il grande abbraccio con cui si sono salutati quando si sono conosciuti a Parigi.

Senza inimicizia per la disfatta con cui l'Argentina ha battuto 3-0 l'Uruguay, i bambini di entrambe le famiglie si sono divertiti al parco divertimenti di Disneyland Paris. Da parte loro, le mamme hanno potuto recuperare il tempo perduto, scattando molte foto della giornata. Nel post su Instagram, la Roccuzzo, ha scritto: "Aggiungere momenti insieme. Li amiamo così tanto”. Rispondendo con lo stesso affetto, la moglie del giocatore uruguaiano ha pubblicato altre foto dei bambini e diverse immagini in cui si vede un forte abbraccio con la sua amica. "Non importa quando o dove... è sempre speciale... amarli così tanto", ha detto Balbi. Sempre calorosa Antonella Roccuzzo ha risposto alle sue parole: "Sempre. Come le vogliamo noi". Leo Messi e Luis Suárez hanno condiviso molti momenti insieme quando entrambi facevano parte della stessa squadra al Barcellona e anche quando si sono trovati come rivali nell'improvviso cambiamento dell'anno 2020 dal giocatore uruguaiano passato all'Atlético Madrid. Lo stesso Suárez aveva spiegato alla stampa che, sebbene siano amici intimi, "in campo non c'è amicizia che valga la pena". Poi il 3-0 a favore della Seleccion argentina.