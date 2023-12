Incendio allo stadio al derby Taranto-Foggia: due arresti

Come confermato dalle immagini della videosorveglianza, i fumogeni erano finiti sotto la curva, provocando l’incendio del materiale che era stato accatastato temporaneamente. Si trattava del rivestimento in gomma della pista di atletica vicina allo stadio, da allestire in vista dei Giochi del Mediterraneo, in programma nell’estate del 2026 a Taranto.