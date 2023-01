Inghilterra, insulti misogini all’assistente donna: match in National League North sospeso per 38 minuti

Il match al Flamingo Land Stadium tra Scarborough Athletic e Darlington, 26' turno della National League North, è stato sospeso per 38 minuti nel 2' tempo per ripetuti insulti sessisti all’assistente Emily Carney. Condanna da entrambi i club

Brutto episodio nel North Yorkshire durante una gara della National League North (sesto livello del calcio inglese). Il match in questione, Scarborough Athletic-Darlington, valevole per il 26^ turno di campionato, è stato sospeso dall’arbitro, il signor Dean Watson, per 38 minuti nel secondo tempo per i ripetuti insulti sessisti che piovevano dagli spalti del Flamingo Land Stadium nei confronti dell’assistente donna EmilyCarney.