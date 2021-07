Inghilterrra, Haaland contro gli insulti razzisti nel post partita con l’Italia

Le parole dell'attaccante del Borussia Dortmund al termine della gara con l'Italia, disgustato dall'atteggiamento razzista dei tifosi

La finale persa con l'Italia ha lasciato un grande amaro in bocca a tifosi ed addetti ai lavori. Molti gli insulti e le critiche rivolte alla Nazionale inglese, che sconfitta ai rigori ha poi dovuto fare i conti con un post partita impegnativo. Non tutti infatti hanno applaudito gli uomini di Southgate, una fetta importante di tifosi non ha riservato un piacevole trattamento, tutt'altro. Il post partita ha visto nascere episodi di razzismo, contestati da Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, che attraverso i propri social ha cosi commentato:

"Non capisco perché ci sia ancora spazio per il razzismo e la discriminazione. Non ci stancheremo mai di lottare contro ogni forma di discriminazione. Invece di essere applauditi per aver avuto il coraggio di prendere i rigori, questi giovani vengono attaccati con insulti razzisti. Sono senza parole".